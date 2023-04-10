أسماء 5 متوفين و10 مصابين في تصام سيارتين بمركز قوص بقنا

ارتفع عدد المتوفين في حادث قنا إلى 5 جثث و11 مصابا، والذي نتج عن تصادم سيارة كبوت مع أخرى نقل، بجوار كوبري الشهيد باسم فكري على طريق «مصر- أسوان» الزراعي جنوب محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل مرفق إسعاف قنا الضحايا والمصابين إلى مستشفى قوص المركزي.

أسماء الضحايا والمصابين فى حادث قنا

وأسفر الحادث عن مصرع كل من «عبده. ح»، 13 عامًا، و«وهب الله.م»، 40 عاما، وثالث يدعى «كمال»، 46عامًا، وجثة رابعة لسيدة تبلغ من العمر 42 عامًا، وفتاة عمرها 20 عامًا.

أما المصابين في حادث قنا فهم ياسين محمد عثمان، 60 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج مع اشتباه نزيف بالمخ، ومحمود زكريا، 61 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وخير علي مصطفى، 40 عامًا، بجروح وكدمات بالجسم مع اشتباه ما بعد الارتجاج، وعزة سعيد عبد الله، 15 عامًا، باشتباه ما الارتجاج، وسامية سعيد حمادة، 37 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وأصيب أيضًا عرفات محمد محمود، 41 عامًا، باشتباه خلع بالكتف، ومحمد حسانين وهب الله، 13 عامًا، باشتباه ما الارتجاج، ومنال عربي محمد، 38 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وحنان طه مصطفى، 45 عامًا، باشتباه كسر بالحوض، ومحمد جهلان، وصابر محمد، 9 أعوام، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

حادث تصادم على طريق قوص في قنا

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، بوقوع حادث تصادم سيارة كبوت مع أخرى نصف نقل، بجوار محور الشهيد باسم فكري في قوص، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 كحصيلة نهائية.

وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قوص المركزي بواسطة 7 سيارات إسعاف وبدعم من الأجهزة الأمنية.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تقرير المرور حول أسباب الحادث، كنا تم انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير حول الوفيات.