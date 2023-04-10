نواب بـ«الشيوخ»: يجب اتخاذ إجراءات لترشيد مياه الري والزراعة

قال إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، إنّ الزراعة تأخذ 80% من المياه، ويجب اتخاذ إجراءات لترشيد مياه الري، كما أنّ هناك حاجة لمشروع قومي يعيد للأرض حيويتها، ويقلل استخدام الأسمدة والمبيدات، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والدراسات والأبحاث بشأن كيفية الاستفادة من المياه.

وتساءل وهبة، عن تكلفة المشروع القومي لتبطين الترع ومدى الاستفادة منه، إذ إنّه مشروع مهم، مؤكدا ضرورة الاستهلاك الرشيد والآمن للمياه، وتفعيل قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالحفاظ على المياه وعدم هدرها، والتوعية للمواطنين بترشيد استخدام المياه.

استراتيجية الحكومة لترشيد مياه الري فى الزراعة

وأكد حاتم حشمت، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة استخدام كميات مياه مناسبة في الزراعة وتطبيق استراتيجية الحكومة لترشيد مياه الري في الزراعة، وشدد على أهمية التوجه نحو تطبيق الري الحديث والحفاظ على المياه التي تعتبر أمن قومي.

وقال النائب نبيل دعبس، إنّه يجب الاستفادة من الطرق التي تحافظ على المياه مثل معالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها لمياه صالحة للري، وكذلك محطات تحلية المياه، بينما أكدت النائبة سلوى الحداد، أهمية دور الإعلام فى التوعية بترشيد استخدام المياه.

مشروع تبطين الترع

وقال النائب محمود سامي الإمام: نريد أن يتسع الموضع ليس لمجرد توفير مياه الرى إلى وضع استراتيجية للحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، متسائلا عن مشروع تبطين الترع وجدواه، وعن مشكلة المياه في الدلتا وقول بعض المزارعين هناك إنّهم لن يستطيعوا استخدام طرق الري الحديث.

وقال النائب حازم عمر، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس النواب، إنّنا وصلنا في مصر إلى مرحلة متقدمة جدا ننافس بها أكثر الدول ذات الكفاءة في إعادة استخدام المياه، ونريد نموذج محاكاة للتحديات التي تواجه الدولة المصرية وخاصة الجفاف، وأن تكون هناك خطة كاملة وشاملة وربط كل الأمور مع بعضها.

من جانبها، أكدت النائبة نهال المغربل، أهمية وجود خطة متكاملة وآلية للمتابعة لمعرفة ما يتم اتخاذه في تطبيق استراتيجية ترشيد المياه، فيما أكد النائب أبو النجا المحرزي، أنّ وزارة الري من أنجح وزارات الحكومة، مشيرا إلى مشروع تبطين الترع في صعيد مصر.