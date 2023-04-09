«ثقافة الشيوخ» توصي برفع تقرير برلماني لاستعادة المسرح المدرسي

قررت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، إعداد تقرير برلماني حول مستخلصات الاجتماع الذي عقد اليوم لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور وزارة الثقافة تجاه ما تنتجه لطلاب المدارس من أعمال مسرحية وفنية والمقدم من النائب حسانين توفيق، وذلك في ضوء مقترحات أعضاء اللجنة.

الاهتمام بالمسرح المدرسي والجامعي لا يتجزأ من تشكيل وجدان الجيل الجديد

وأكد الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، أن الاهتمام بالمسرح المدرسي والجامعي جزء لا يتجزأ من تشكيل وجدان الجيل الجديد، لافتا إلى أن كلاهما يعاني من مشكلات ويجب حلها في أسرع وقت.

وأشار «مسلم» إلى أن توصيات اللجنة بشأن هذا الملف سيتم رفعها لكلا من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني ووزيرة الثفافة للعمل عليها.

أهمية الحفاظ على المسرح المدرسي

وقال «مسلم»، إن أبرز المقترحات تتمثل في انتداب أخصائي المسرح بوزارة الثقافة للعمل كأخصائيين لوزارة التربية والتعليم، لا سيما وأن عدد الأخصائيين الفنيين بالمدارس لا يتناسب مع عدد المسارح.

وأوضح رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أهمية الحفاظ على المسرح المدرسي، قائلا: «للأسف مسارح المدارس تم تحويلها لفصول لاستيعاب الطلبة، الأمر الذي أدى إلى عدم اكتشاف مواهب حقيقية من طلاب المدارس أو الجامعات».

وشدد على أن من بين المقترحات تخصيص حافز فني للطلبة المتفوقين في هذا المجال لتضاف درجاته إلى درجات نهاية العام الدراسي، مبينا أن من بين المقترحات الاستعانة بالمسارح المتنقلة.

وأوضح مسلم، أننا نواجه تحديات كبيرة أدت إلى تراجع تأثير المسرح المدرسى، ومنها التطور التكنولوجي، وكذلك التوسع في المدارس الخاصة والدولية التي لا تهتم بهذه النوعية من الفنون.

وأكد النائب حسانين توفيق، مقدم الاقتراح برغبة، ضرورة الاهتمام بملف المسرح المدرسي، وذلك لاكتشاف المواهب الفنية، موضحا: «أننا بحاجة إلى تثقيف شبابنا وتعريفهم بأهمية الفنون».

نسبة عجز في الأخصائيين الفنيين بوزارة التربية والتعليم

من جانبه، أكد الدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الإدارة المركزية لقصور الثقافة، أهمية مبادرة المسرح المدرسي التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الثقافة في الفترة الماضية، وذلك لاكتشاف المواهب المبدعة.

وقال الدكتور هاني كمال، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية: «أنا ابن المسرح المدرسي وشغلت عدة مناصب ثقافية بوزارة التربية والتعليم ثم وزارة الثقافة، ونعمل وفقا لبرنامج يتضمن محورين؛ الأول لا مركزي ويتم تنفيذه في المحافظات من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، أما الثاني فيتعلق بالمستوى المركزي، وشمل إعداد أنشطة ثقافية وفنية وبالفعل بدأنا منذ شهر أكتوبر الماضي ومستمرة حتى الآن.

وكشف «كمال» عن وجود نسبة عجز في الأخصائيين الفنيين بوزارة التربية والتعليم تصل لنحو 96% على مستوى مدارس الجمهورية، مقترحا الاستعانة بالقوى البشرية الموجودة لوزارة الثقافة لسد عجز الأخصائيين الفنيين بوزارة التربية والتعليم، لا سيما وأن لدينا 54 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية ولكن ليس لدينا نفس العدد ممن يعملون بالمجال الثقافي.

1500 مسرح مدرسي لـ54 ألف مدرسة

ولفت إلى وجود روافد كثيرة لا نملك أي سيطره عليها؛ ومنها محتوى السوشيال ميديا.

وقال النائب محمود القط أمين سر اللجنة البرلمانية: «المسرح المدرسي مهم وهناك مبادرة من وزارتي التربية والتعليم والثقافة يجب البناء عليها، لا سيما وأننا لدينا 1500 مسرح مدرسي لـ54 ألف مدرسة.

واستطرد: «عندنا طاقات ونأمل في بناء أفكار أبنائنا سيكون بدايته من المسرح المدرسي».

وقال الدكتور يحيي الفخراني، عضو اللجنة البرلمانية: «المسرح المدرسي والجامعي أفضل أهمية من المعاهد المتخصصة، لا سيما وأن المعاهد الفنية تدرس الأسس والقواعد، ولكن الموهبة هي التي تفرق ببن ممثل وآخر.

وتابع: «أهمية المسرح المدرسي أنه بيطلع المتفرج الجيد، لذا علينا الاهتمام به وهو ما يجعل الممثل القوي يبقى والسيئ يلفظ».

وأشار النائب عماد الدين حسين إلى أن أغلبية المدارس المصرية تقوم بتحويل المسارح إلى فصول لاستيعاب كثافة الطلبة.

وأكد الدكتور خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، وجود مشكلة في عدد المتخصصين بالمسرح، والأهم وجود محتوى حقيقي يتم عرضه على مسارح المدارس.

واقترح الدكتور خالد جلال تشكيل منتخبات مدرسية من خلال عمل اختبارات، ويجري اكتشاف المواهب الحقيقية بالمدارس والجامعات.

وشدد الدكتور خالد جلال على دور المسرح الجامعي، قائلا: «هناك مسابقة للمسرح الجامعي، بالإضافة لمسابقة إبداع التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، ونسبة كبيرة من الفنانيين الحاليين خريجي مسرح الجامعة من بينهم محمد سلام ومحمد فراج، وبعدها درسا في مركز الإبداع الفني.

المسرح الجامعي لا يقل أهمية عن المدرسي

وأكدت الدكتورة سهير عبد السلام عضو اللجنة، أهمية المسرح الجامعي الذي لا يقل أهمية عن المدرسي، مشددة على أن تكوين الفرقة المسرحية موضوع كبير ويكون له أثر كبير.

واقترح النائب طارق تهامي عضو اللجنة، تشكيل مسارح متنقلة تجوب المحافظات لتقديم العروض الفنية.

وقال النائب رامي جلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «هناك فرق بين مسرحة المناهج والمسرح المدرسي، ومسرحة المناهج جزء من العلم».

وشدد على دور مسرح الجامعة، قائلا: «يقدم محتوي فني جيد، ولكنه يحتاج إلى تسليط الأضواء من الإعلام».