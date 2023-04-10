متحدث الزراعة: هناك جهود كثيفة لتوفير خامات أعلاف الدواجن وزيادة الإنتاج

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك جهود كثيفة لتوفير خامات أعلاف الدواجن، وبالتالي يكون هناك توافر بكميات أكبر من الإنتاج الداجني بالأسواق مستقبلًا، بما يضمن زيادة إنتاجية مصر، وضمان توافر احتياجات المواطن المصري من الإنتاج المحلي.

دور منظومة الزراعة التعاقدية في توفير المنتجات الاستراتيجية

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية على القناة الثانية المصرية، أن الدولة تطبق منظومة الزراعة التعاقدية، التي من خلالها تقوم الدولة بمتابعة توافر هذه المنتجات محليًا، من خلال منظومة تحفيزية لتحفيز المزارعين على زراعة المنتجات الاستراتيجية كالذرة والصويا.

جهود كبيرة من الدولة المصرية بملف توفير أعلاف الدواجن

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأعلاف ومكونات الأعلاف ضمن اقتصاديات الدواجن والذي يعد من الملفات المهمة، والدولة المصرية عملت عليه وقامت بدعمه بصورة كبيرة، وقامت بالعديد من الجهود في هذا الإطار.