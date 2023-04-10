عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023.. تبدأ 20 أبريل

أعلنت الحكومة عدد أيام إجازات عيد الفطر 2023 وعيد تحرير سيناء، وفقا للقرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنّ الإجازة تبدأ من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري.

إجازات عيد الفطر المبارك

وأوضحت الحكومة أنّ إجازة عيد الفطر 2023 وعيد تحرير سيناء، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، وستكون لمدة 6 أيام.

إجازة شم النسيم

وتزامنا مع إعلان عدد أيام إجازة عيد الفطر، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرار أيضا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 17 من شهر أبريل عام 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وتمنح للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أبريل

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، منها تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والذي نص على أنّه اعتبارا من أول أبريل سنة 2023، يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور ليصبح «10500 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه شهريا بالنسبة لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، 6500 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها».

كما نص القرار على أن يمنح 5500 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها.