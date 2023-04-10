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إعلان إجازة البنوك في عيد الفطر 2023 خلال ساعات.. اعرف التفاصيل

كتب:

منة العشماوي
02:31 م | الإثنين 10 أبريل 2023
إعلان إجازة البنوك في عيد الفطر 2023 خلال ساعات

إعلان إجازة البنوك في عيد الفطر 2023 خلال ساعات

يعتزم البنك المركزي المصري، إعلان إجازة البنوك في عيد الفطر 2023 خلال ساعات، بعد إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون الخميس الموافق 20 أبريل حتى الثلاثاء الموافق 25 أبريل من الشهر الجاري، وتكون إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء. 

وينتظر الكثيرون إعلان إجازة البنوك في عيد الفطر 2023 خلال ساعات، من قبل البنك المركزي المصري حيث سبق وكشف أمس عن إجازة البنوك المصرية في عيد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

إعلان إجازة البنوك في عيد الفطر 2023 خلال ساعات

وقرر البنك المركزي المصري في بيان أمس، تعطيل العمل يوم الأحد والإثنين من الشهر الجاري الموافق يوم 16 أبريل 2023 و17 أبريل 2023، بمناسبة عيد القيامة المجيدة وشم النسيم، ليكون الإجازة يومين مع الإجازة الأسبوعية يوم الجمعة ويوم السبت.

إجازة شم النسيم 2023

ويتم تعطيل العمل في البنوك المصرية في هذه الأيام والعودة يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023، وبالنسبة لإعلان إجازة البنوك في عيد الفطر 2023، ستكون خلال ساعات.

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بقلم منة العشماوي