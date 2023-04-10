فوز 25 مواطنا بوحدات سكنية في مدينة نخل بوسط سيناء

فاز 25 مواطنا من المتقدمين للحصول على وحدات سكنية داخل مدينة نخل بوسط سيناء، في قرعة أجريت اليوم لتوزيع الوحدات.

وأعلن مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، في بيان له اليوم، تحديد أسماء الفائزين بقرعة منازل نخل القديمة لـ25 وحدة.

وأضاف البيان، أن القرعة العلنية للوحدات السكنية أجريت بمدينة نخل القديمة اليوم الاثنين، بقاعة اجتماعات مجلس المدينة، وترأس اللجنة محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل، وبحضور قيادات المدينة ورموزها، وجميع المتقدمين للقرعة.

إجراء القرعة على الوحدات السكنية

وذكر محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل، في كلمته أثناء إجراء القرعة، إن هذه الوحدات ضمن الخدمات التي وفرتها الدولة بمنطقة وسط سيناء، وتقع في منطقة مدينة نخل القديمة، مشيرا إلى أنه بعد تحديد الأسماء المستحقة سيُجرى إنهاء إجراءات التسليم الإدارية.

واوضح، أن مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، يواصل تنفيذ مشروعات خدمية للأهالي في مجال الكهرباء والمياه والبنية التحتية، وذلك بناء على تعليمات القيادة السياسية، وتنفيذ الخطة التنموية الموجودة.

تركيب أبراج الجهد المتوسط ولوحات التشغيل

فيما تم الأنتهاء من تركيب أعمدة ابراج الجهد المتوسط والمحولات ولوحات التشغيل للآبار الزراعية ومحطات المياه والصرف الصحي بالتجمعات التنموية بمركز نخل بمناطق النثيله1، 2 وجاري توريد الاعمده والمحولات لتجمع ابو رصاصة الخفجة وطويل الحامض ثم طيبه التمد، وتلك المناطق التي تستعد لعملية التسكين.

كما يتم تنفيذ طريق أوسطي للحد من تكاثر مياه السيول في تلك المناطق القريبة من الطريق الدولي العام، بين الحسنة ونخل من الناحية الشمالية.