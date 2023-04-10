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جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للشهادة الإعدادية في محافظة الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
02:55 م | الإثنين 10 أبريل 2023
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 التيرم الثاني، وسط استعدادات مكثفة من أجل الانتهاء من كل تجهيزات مقار لجان الامتحانات.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني، تم إعلانه وأن الامتحانات تنطلق يوم السبت 20 مايو المقبل، وتنتهي يوم الخميس 25 من الشهر ذاته.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني

وذكر أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني، يتضمن امتحانات 9 مواد، موزعة على 6 أيام، حيث هناك أيام يكون فيها امتحان مادة وأيام بها مادتين.

 وأشار «حسن» إلى أن وضع جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني، رُعي فيه توزيع المواد بحيث تساعد الطلاب على الامتحانات وتحصيل الدرجات دون أي عوائق، وهناك تعليمات مشددة بتطبيق كافة تعليمات الوزارة الخاصة بالامتحانات والتصدي للغش، والعمل على تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية

وجاء توزيع الامتحانات في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني، كالتالي:

السبت 20 مايو.. امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

الأحد 21 مايو.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

الاثنين 22 مايو.. امتحان مادتي الهندسة - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

الثلاثاء 23 مايو.. مادتا الجبر والإحصاء - التربية الفنية.

الأربعاء 24 مايو.. مادتا اللغة الأجنبية - التربية الدينية.

الخميس 25 مايو.. امتحان مادة العلوم.

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