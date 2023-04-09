تفاصيل إصابة محام ومقتل صديقه في مشاجرة بطنطا

«حرام عليكم 3 على واحد»، بهذه الكلمات بدأت داليا جمعة سلامة حديثها لـ«الوطن» تحكي تفاصيل إصابة شقيقها، ومقتل صديقه على يد آخرين، مشيرة إلى أن شقيقها «أحمد» يبلغ من العمر 30 عاماً ويعمل محاميا، ومقيم بقرية سبرباي، التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، ومصاب بجرح قطعي في الرأس، والكتف، وطعنه نافذة أسفل القلب، وأخرى نافذة في الكبد.

وأضافت أن صديق شقيقها يدعى أحمد مصطفى باشا، مقيم بذات القرية تعرض إلى 42 طعنة حال محاولته إبعاد المتهمين عن شقيقها، أثناء تواجدهما على أحد المقاهي لتناول القهوة معا بعض صلاة التراويح، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

مشادة كلامية تطورت إلى جريمة قتل

قالت داليا جمعة إن شقيقها المصاب كان في طريقه إلى تقديم واجب العزاء في أحد أصدقائه، وقام أحمد القتيل بالاتصال به يدعوه للجلوس سويا، واحتساء القهوة معا، على أحد المقاهي، أخبره أنه في طريقه إلى تقديم واجب العزاء، وفور الانتهاء سوف يقابله على المقهى

وأشارت إلى أنه بالفعل ذهب شقيقها إلى العزاء والاطمئنان على خاله حيث كان تعرض إلى حادث سير، وأثناء ذلك حدثت بينه وبين أحد الأشخاص مشادة كلامية وانتهت على الفور، ثم عقب ذلك توجه إلى مقابلة صديقه على المقهى، وتناولا القهوة معا، وأثناء ذلك فوجئ بـ3 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء، وقاموا بالتعدي عليه محدثين به عدة إصابات وطعنات، وعند تدخل صديقه أحمد الباشا قائلا لهم «حرام عليكم 3 على واحد» محاولا إبعادهم عن شقيقها انهالوا عليه بعدة طعنات بلغت 42 طعنة، ولم يتمكن أحد من إنقاذه.

تعود احداث الواقعة بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بلاغاً يفيد بمقتل شاب وإصابة آخر بعدة طعنات نافذة على يد آخرين حال جلوسهما على أحد المقاهي الكائنة بالقرب من مجمع مواقف سبرباي بدائرة مركز شرطة طنطا، وتم التحفظ على الجثة ونقل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

الرأي القانوني في الواقعة

قال طاهر شلبي، محامي، إن عقوبة القتل العمد كما جاءت في قانون العقوبات، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.