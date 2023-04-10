موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم

يبحث المشاهدون، عن موعد عرض الحلقة 19 مسلسل الكتيبة 101 قبل الأخيرة على قناة ON، الذي ينافس خلال المارثون الرمضاني 2023.

مواعيد عرض الحلقة 19 مسلسل الكتيبة 101

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 على شاشة قناة ON يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً، ثم يُعرض في تمام 10 مساءً على قناة ON دراما، وتعاد الحلقة الـ19 على نفس القناة، في تمام الساعة 3 من صباح الغد، أما الإعادة الثانية تكون في 10 صباحًا.

بطولات مسلسل الكتيبة 101

وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا وردود فعل إيجابية بعد عرض الحلقات الأولى، التي تفاعل معها الجمهور، ويتناول مسلسل الكتيبة 101 على مدار 20 حلقة، بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 من بطولة آسر ياسين، وعمرو يوسف، وفتحي عبدالوهاب، ووليد فواز، ووفاء عامر، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهم، محمد رجب، ومحمود عبدالمغني، وكريم فهمي، وأحمد سلطان، وأحمد حسني صالح.