أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة مطروح 2023 والأوراق المطلوبة

يحتاج المواطنون إلى معرفة أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة مطروح 2023، لمعرفة الموقف التأميني، خلال التقديم للوظائف الجديدة أو العمل في القطاع العام أو الخاص، وما إذا كان صاحب عمل أو معاش، مؤمن عليه أو غير مؤمن، في الاحتياجات الدائمة لجموع المواطنين غير العاملين والعاملين في مختلف التخصصات والحرف وغيرهم من الحالات التأمينية المختلفة.

أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة مطروح 2023

وتتاح أماكن استخراج برنت تأميني بمحافظة مطروح 2023، في عدة مناطق سكنية ومدن بنطاق مطروح، والتي أعلنت عنها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية، وتوافر في مطروح كالتالي:-

- مكتب التأمينات الاجتماعية بالمقر الرئيسي بحي الشروق بمدينة مرسي مطروح.

- مكتب التأمينات الاجتماعية في مدينة الحمام.

- مكتب التأمينات الاجتماعية في مدينة العلمين.

- مكتب التأمينات الاجتماعية في مدينة الصبعة.

- مكتب التأمينات الاجتماعية في مدينة النجيلة.

- مكتب التأمينات الاجتماعية في مدينة سيدي براني.

- مكتب التأمينات الاجتماعية في مدينة السلوم.

- مكتب التأمينات الإجتماعية في مدينة سيوة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأميني

وللحصول علي برنت تأميني من مكاتب التأمين الاجتماعي في محافظة مطروح، علي الراغبين تجهيز المستندات المطلوبة لتقديمها للجهة للحصول عليه وتتمثل في حالتين وهي كالتالي، عدم وجود تأمينات للمواطن وعليه يقوم بتجهيز مستندات للتسجيل لأول مرة وتتمثل في الآتي:-

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة ضوئية من شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للإطلاع عليه.

- التقدم للمختص للتسجيل علي شبكة المعلومات بالهيئة.

وعلى الراغبين من المؤمن عليهم سابقا الذهاب لأقرب مكتب تأمينات بصور البطاقة للحصول علي برنت تأميني من الشبكة لتقديمها للجهه التي تحتاجها.

استخراج برنت تأميني بمحافظة مطروح 2023 أون لاين

وتقدم هيئة التأمينات الاجتماعي خدمة استخراج برنت تأميني أون لاين، ويتاح للراغبين التقدم عن طريق شبكة الانترنت علي الحاسب الآلي علي الموقع الرسمي للهيئة، أو عبر خدمة الخط الساخن علي الرقم 16217، واتباع عدة خطوات من خلال الموقع، تبدأ بتسجيل الرغابين بياناتهم من الاسم والرقم القومي، يعقبها النقر على أيقونة أنا لست روبوت، ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب، وتنتهي بإرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى للفرد.