تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مسؤولي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاً موسعاً، اليوم، مع مسئولي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ومسئولي المعمل المصري للكشف عن المنشطات لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالاعتماد النهائي للمعمل المصري في ضوء ما ورد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بدخول المعمل لمرحلة الاعتماد النهائي للمعمل.

توفير كافة متطلبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

وأكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام الكبير بالاعتماد الدولي للمعمل المصري لمكافحة المنشطات وتوفير كافة متطلبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في ضوء التعاون المثمر مع الوكالة والتي تشيد بجهود مصر على مستوى مكافحة المنشطات رياضيًا.

تنفيذ حملات تثقيفية وتوعوية لجميع الاتحادات

كما وجه وزير الرياضة بالتوسع في تنفيذ حملات تثقيفية وتوعوية لجميع الاتحادات الرياضية للتوعية بمخاطر المنشطات، وأساليب التغذية السليمة تفادياً للوقوع في مخاطر المنشطات، مشيداً بدور المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على مستوى الانجازات الملموسة التي حققتها في هذا الملف.

حضر الاجتماع الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، واللواء طبيب هشام الشيشتاوي مدير إدارة الخدمات الطبية، والعميد محمد بدوي مدير المعمل المصري للكشف عن المنشطات، وهانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ومن وزارة الشباب والرياضة حضر الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لشئون الوزير، ومحمد الكردي رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضي دكتور رزق عبد الفتاح المستشار الطبي لوزارة الشباب والرياضة.