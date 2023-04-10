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موعد إعادة مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج على قناة cbc

كتب:

سحر العزازي
03:07 م | الإثنين 10 أبريل 2023
مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

يبحث المشاهدون عبر محركات البحث عن موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة CBC، بعد تصاعد الأحداث التي تفاعل معها الجمهور، خاصة بعد حصول جميلة على ممتلكات والدها بموجب الوصية التي تركها لها قبل وفاته، الأمر الذي فتح صراعًا بينها وبين أشقائها ووالدتها بعد حرمانهم من الميراث وتتوالى الأحداث التي لا تزال تكشف العديد من المفاجآت.

موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة cbc

يأتي موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة cbc في تمام الساعة 8.30 صباحًا، فيما يعرض المسلسل على القناة ذاتها في تمام الساعة 6.15 مساءً، بخلاف عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

تدور أحداث مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، حول الأزمات المتلاحقة التي طالت جميلة، بعد معرفة تفاصيل الوصية التي تركها لها والدها قبل رحيله، والتي تنازل فيها عن جميع أمواله وممتلكاته لها وحرمان ووالدتها وأشقائها من الميراث، وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج، والفنانة سوسن بدر، وهشام إسماعيل، أحمد الشامي، وعبير صبري، وسامح الصريطي، ويسرا اللوزي، وهاني عادل، وصبري عبدالمنعم، ومروة الأزلي، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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بقلم سحر العزازي