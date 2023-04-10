مسلسل جميلة الحلقة 18.. شريف يبحث عن عائلة شهيرة لمعرفة أسرارها

شهد مسلسل جميلة الحلقة 18 بطولة ريهام حجاج، محاولة شريف، زوج آية شقيقة جميلة، ويجسد دوره هشام إسماعيل، معرفة معلومات عن حماته «شهيرة»، التي تجسد شخصيتها الفنانة سوسن بدر، ومن هم عائلتها وكيف كانت تعيش قبل زواجها من سالم الألفي والد زوجته، وذلك بعد ظهور الرجل الغريب الذي ادعى أبوته لجميلة.

مسلسل جميلة الحلقة 18

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 18 بطولة ريهام حجاج، زار شريف، عمة جميلة، ليسألها عن شهيرة وعائلتها وكيف تعرفت بزوجها، وأكدت له أنها لا تعلم أي شيء عن شهيرة، وفوجئت بعد سفر شقيقها إلى الكويت بأنه أخبرهم بأنه تزوج وأنه أبًا لطفل اسمه أكرم يبلغ من العمر 4 أعوام.

أحداث مسلسل جميلة

وشكت العمة من والدة جميلة، وتأكيدها أنها تسببت في قطيعة كبيرة مع شقيقها، ومنعته عنهم وبالتالي لا تعرف هي أي شيء عن شقيقها قبل وفاته ولا عن تفاصيل زواجه من شهيرة وإنجابه لأبنائه أكرم وآية وجميلة.

أزمات في حياة جميلة

وخلال زيارة شريف لعمة جميلة، فوجئ باتصال هاتفي من ألفت الممرضة التي كانت تجلس بجوارها جميلة وتسجل الحوار الدائر بينهما، لتسأله عن حقيقة الرجل الغريب الذي أرسله لجميلة، لينكر شريف معرفته به وأنه يبحث عنه لمعرفة حقيقة ما يخفيه.