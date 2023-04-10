رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسلسل جميلة الحلقة 18.. شريف يبحث عن عائلة شهيرة لمعرفة أسرارها

كتب:

هبة أمين
12:08 م | الإثنين 10 أبريل 2023
هشام إسماعيل في مسلسل جميلة

هشام إسماعيل في مسلسل جميلة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 18 بطولة ريهام حجاج، محاولة شريف، زوج آية شقيقة جميلة، ويجسد دوره هشام إسماعيل، معرفة معلومات عن حماته «شهيرة»، التي تجسد شخصيتها الفنانة سوسن بدر، ومن هم عائلتها وكيف كانت تعيش قبل زواجها من سالم الألفي والد زوجته، وذلك بعد ظهور الرجل الغريب الذي ادعى أبوته لجميلة.

مسلسل جميلة الحلقة 18

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 18 بطولة ريهام حجاج، زار شريف، عمة جميلة، ليسألها عن شهيرة وعائلتها وكيف تعرفت بزوجها، وأكدت له أنها لا تعلم أي شيء عن شهيرة، وفوجئت بعد سفر شقيقها إلى الكويت بأنه أخبرهم بأنه تزوج وأنه أبًا لطفل اسمه أكرم يبلغ من العمر 4 أعوام.

أحداث مسلسل جميلة

وشكت العمة من والدة جميلة، وتأكيدها أنها تسببت في قطيعة كبيرة مع شقيقها، ومنعته عنهم وبالتالي لا تعرف هي أي شيء عن شقيقها قبل وفاته ولا عن تفاصيل زواجه من شهيرة وإنجابه لأبنائه أكرم وآية وجميلة.

أزمات في حياة جميلة

وخلال زيارة شريف لعمة جميلة، فوجئ باتصال هاتفي من ألفت الممرضة التي كانت تجلس بجوارها جميلة وتسجل الحوار الدائر بينهما، لتسأله عن حقيقة الرجل الغريب الذي أرسله لجميلة، لينكر شريف معرفته به وأنه يبحث عنه لمعرفة حقيقة ما يخفيه.

اقرأ المزيد:

مسلسل جميلة الحلقة 18.. آية تقنع ريهام حجاج بعدم التنازل عن ميراثها

مسلسل جميلة الحلقة 17.. هشام حائر بين نيرمين وشيري بسبب البدلة

مسلسل جميلة الحلقة 17.. هشام يزرع الشك في قلب زياد بشأن نجله

مسلسل جميلة الحلقة 17.. اتفاق جديد لمنع زواج شيري وأكرم

مسلسل جميلة الحلقة 17.. ريهام حجاج تكشف لعبة طلاق شيري وهشام

مسلسل جميلة الحلقة 17.. عبير صبري تهدد ابنها بالحرق بعد كشف علاقتها بهشام

مسلسل جميلة الحلقة 17.. ريهام حجاج تمنع زواج شقيقها وتهدد عروسته بالسجن

مسلسل جميلة الحلقة 17.. ورطة عائلة ريهام حجاج بسبب زواج أكرم

مسلسل جميلة الحلقة 16.. سوسن بدر تلتقي زوجها القديم وتخبره بسر آية

مسلسل جميلة الحلقة 16.. نيرمين تشتري ملابس رجالي بـ فيزا طليقها زياد

مسلسل جميلة الحلقة 16.. بلطجي يعتدي على شريف بالضرب في منزله

مسلسل جميلة الحلقة 16.. عبير صبري تقود حملة تحريض ضد عائلة ريهام حجاج

مسلسل جميلة الحلقة 16.. سوسن بدر تطلب نقل ممتلكات ريهام حجاج باسمها

مسلسل جميلة الحلقة 16.. أزمة بين سامح الصريطي وسوسن بدر بسبب جريمة قتل

مسلسل جميلة الحلقة 16.. هل تنجح شهيرة في إقناع حبيبها بارتكاب جريمة قتل؟

مسلسل جميلة.. هشام يكشف عن كراهيته وحقده تجاه صديقه زياد
بقلم هبة أمين