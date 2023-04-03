يبحث المشاهدون عن موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، إذ تتصاعد الأحداث التي تعيشها «جميلة» وتحيط بها من كل جانب، بين أزمات أسرتها وصراعها حول الميراث، وأسرارها التي بدأت تتكشف للجميع، فضلًا عن محاولات المقربين منها، إفساد علاقتها مع زوجها طمعًا في ممتلكاتها وأموالها.

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل جميلة

ويبدأ موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل جميلة، في تمام الساعة 6.15 مساءً عقب أذان المغرب على قناة cbc، وفي تمام الساعة 11.15 مساءً على قناة on tv، وفي الساعة 1.15 صباحًا على قناة الحياة، إلى جانب عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

قصة مسلسل جميلة

تدور أحداث مسلسل جميلة، حول محاولات «نيرمين» وتلعب دورها الفنانة عبير صبري، طليقة «زياد» هاني عادل، وصديقه «هشام» أحمد وفيق، وزوجته «شيري» وتلعب دورها الفنانة يسرا اللوزي، للوقيعة بين «جميلة» وزوجها «هشام»، وتضليله بشأن بعض المعلومات التي تخفيها «جميلة» عنه وتخص أسرتها، فضلًا عن امتناعها عن الإنجاب وتجميد بويضاتها.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويشارك في البطولة سوسن بدر، عبير صبرى، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين.