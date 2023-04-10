كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا.. اعرف الطريقة

يبحث الكثيرون عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا، فقد أتاح موقع النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا، من خلال الدخول على موقع النيابة العامة عبر الرابط، واتباع عدد من الخطوات المبسطة التي تنتهي بالحصول على الخدمة.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور

أما عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور، فيمكن ذلك من خلال عدة خطوات، وتكون الخطوة الأولى للاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق الدخول على موقع النيابة العامة، وبعد ذلك الضغط على أيقونة «الاستعلامات».

أما عن الخطوة الثالثة للاستعلام عن مخالفات المرور، فيكون ذلك من خلال تحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

أما عن الخطوة الرابعة للاستعلام عن مخالفات المرور، فتقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، وفي الخطوة الخامسة تقوم بكتابة عدد من البيانات الخاصة بلوحة السيارة سواء حروف أو أرقام فقط، وفي الخطوة السادسة تقوم بالضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

إجراء تظلم على الاستعلام

كما أنه من بين الخدمات التي أتاحها موقع النيابة العامة هو إجراء تظلم على الاستعلام عن مخالفات المرور، ويكون ذلك من خلال الدخول على موقع النيابة العامة، وبعدها تقوم بالضغط على كلمة «التظلمات» سواء كانت خاصة بالسيارة أو القيادة والضغط عليها.

وبعد ذلك تقوم بكتابة الرقم القومي داخل الخانة المخصصة لها على الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل المخالفة لظهر جميع المخالفات المستحق دفعها بحديها الأقصى والأدنى والضغط على كلمة «الموافقة» على الشروط الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، ثم الضغط على كلمة «إرسال»، ثم يظهر الشاشة الإيصال الخاص بعملية التظلم، مدون برقم الطلب، احفظ به لاستخدام الرقم في متابعة النتيجة، وبعد أقل من 24 ساعة ترسل نتيجة التظلم على المخالفة عبر رسالة على رقم تليفونك المحمول.

وفى سياق آخر، حدد قانون المرور حالتان تتعلقان بالسرعة يتم تحرير مخالفة مرورية بسببهما، سواء كانت السرعة تخطت الحد المسموح، أو حتى في حالة كانت السرعة أقل من الحد الأدنى للمسموح به، ولكن هذه الحالة مشروطة لتقع مخالفة.

وفى الحالة الأولى تنص المادة رقم «74 مكرر» من لائحة المخالفات والعقوبات المرورية، على غرامة مالية لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه، في حالة «قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق»، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.

أما الحالة الثانية، فإنه فى المادة رقم «75» يعاقب قانون المرور بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالة «قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة»، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، كما أنه فى الحالة الثانية تضاعف العقوبة عند ارتكاب هذا الفعل مرة أخرى خلال 6 أشهر من ارتكابه المرة الأولى.