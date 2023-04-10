دعاء العشر الأواخر من رمضان.. تعرف على أدعية مستحبة

دعاء العشر الأواخر من رمضان يتناوله التقرير التالي نظرا لاقتراب هذه الأيام التي تعد خير أيام العام، ويحرص خلالها المسلم على الاجتهاد في العبادة وطاعة الله ورسوله من أجل أن ينال ثواب هذه الليالي المباركة، ففيها يحرص المسلم على الصيام والدعاء والصلاة، وغيره من أشكال العبادات المختلفة.

دعاء العشر الأواخر من رمضان

ودعاء العشر الاواخر من رمضان من الأدعية التي يحرص العديد من المسلمين على ترديدها، ومن أبرز الأدعية في هذه الليالي، هي دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر.

وقالت دار الإفتاء المصرية: أما بالنسبة للدعاء المأثور إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وعن دعاء العشر الأواخر من رمضان، فيمكن للمرء أن يدعو لنفسه وأهله بخير الدنيا والآخرة، وأي رغبة يرغب أن يسأل الله عز وجل إياها، ويمكن ترديد أيا من الأدعية التالية ضمن دعاء العشر الأواخر من رمضان على سبيل المثال لا الحصر:

- نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم

- اللهم تقّبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا وبلّغنا برحمتك ليلة القدر يا أرحم الراحمين.

دعاء العشر الاواخر عن النبي

ومما يحرص العباد على ترديده هو دعاء العشر الاواخر عن النبي، هناك عدد من الأدعية التي وردت في السنة النبوية يفضل ترديدها في كل وقت منها ما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الكَرْبِ يَقُولُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) رواه البخاري (6346) ومسلم (2730).