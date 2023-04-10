صلاة العيد الساعة كام 2023 في جميع المحافظات.. الإسكندرية 5:52 صباحا

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك والذي يوافق فلكيا يوم 21 أبريل الجاري، ويتساءل الكثيرون عن صلاة العيد الساعة كام 2023 في جميع المحافظات، لمعرفة المواقيت المحددة لأداء الصلاة وبدء الاحتفالات في جميع المدن والقرى على مستوى الجمهورية.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في جميع المحافظات

وتجيب «الوطن» خلال السطور التالية عن سؤال صلاة العيد الساعة كام 2023 في جميع المحافظات، والذي تصدر محركات البحث خلال الآونة الأخيرة، حيث يختلف موعد الصلاة من محافظة إلى أخرى وفق موقعها الجغرافي طبقا لخطوط الطول ودوائر العرض.

تعرف على صلاة العيد الساعة كام 2023 في جميع المحافظات

ويبحث الملايين من المسلمين في مصر عن صلاة العيد الساعة كام 2023 في جميع المحافظات، والتي أعلن عنها قسم التقاويم في هيئة المساحة المصرية، وجاءت مواقيت صلاة العيد في المحافظات على النحو التالي:

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة القاهرة: الساعة 5:48 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة الجيزة: الساعة 5:47 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة القليوبية: الساعة 5:48 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة الإسكندرية: الساعة 5:52 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة المنوفية: الساعة 5:50 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة الدقهلية: الساعة 5:47 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة الغربية: الساعة 5:48 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة الشرقية في تمام الساعة 5:47 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة البحيرة: الساعة 5:50 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة كفر الشيخ: الساعة 5:48 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة دمياط: الساعة 5:44 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة الفيوم: الساعة 5:51 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة بني سويف: الساعة 5:50 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة المنيا: الساعة 5:52 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة أسيوط: الساعة 5:52 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة قنا: الساعة 5:47 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة الوادي الجديد: الساعة 6:04 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة سوهاج: الساعة 5:50 صباحًا.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة الأقصر: الساعة 5:47 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة أسوان: الساعة 5:48 صباحا

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة البحر الأحمر في تمام الساعة 5:40.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة السويس في تمام الساعة 5:43.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 5:44.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:43.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة شمال سيناء في تمام الساعة 5:37.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة جنوب سيناء في تمام الساعة 5:42.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة مطروح في تمام الساعة 6:03.