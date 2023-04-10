صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة المنوفية؟.. بعد القاهرة بدقيقتين

تشغل صلاة العيد المسلمين في شتى بقاع الأرض، خاصة مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، ويبحث الكثيرون عن صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة المنوفية، لمعرفة مواقيت الصلاة وبدء الاحتفالات في المحافظة.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في المنوفية

وتجيب «الوطن» على سؤال صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة المنوفية، حيث أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية عبر موقعها الإلكتروني، موعد صلاة العيد في المحافظة، والذي يكون في تمام الساعة 5:50 صباحا، بعد موعد صلاة العيد في محافظة القاهرة بدقيقتين فقط.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة المنوفية

وتصدر سؤال صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة المنوفية، محركات البحث من أبناء المحافظة، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث يفصلنا عنه 10 فقط على نهاية شهر رمضان المبارك، ليكون أول أيام العيد فلكيا الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري.

وتستعد مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية لأداء صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المساجد والساحات الكبرى، حيث سيتم الإعلان عن الضوابط المنظمة والمساجد خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة في كل محافظة.