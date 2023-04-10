موعد عيد الفطر 2023 في الجزائر.. والعطلات الرسمية ومدتها

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء الشهر الكريم، ويرغب الكثيرون في الدول العربية والإسلامية في معرفة موعد عيد الفطر، ومنها موعد عيد الفطر 2023 في الجزائر فلكيًا، والعطلات الرسمية والتي يحصل عليها العاملون سواء بالقطاع العام أو الخاص، وفق ما حددت السلطات الجزائرية.

وفي التقرير التالي، تستعرض بوابة «الوطن» موعد عيد الفطر 2023 في الجزائر فلكيًا وفق إمساكية شهر رمضان المبارك للعام الهجري الجاري 1444، بالإضافة إلي موعد العطلة الرسمية بمناسبة العيد، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد عيد الفطر 2023 في الجزائر

ووفق إمساكية شهر رمضان المبارك الجزائرية، فإن شهر رمضان الجاري سيكون كاملا أي 30 يومًا وبذلك غرة شوال التي توافق عيد الفطر المبارك يوم السبت الموافق 22 أبريل.

أما شرعًا فتستطلع اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الضرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف هلال شهر شوال المبارك ليل الخميس الموافق 29 رمضان 1444ه، الذي يتزامن 21 أبريل الجاري.

موعد العطلة الرسمية لعيد الفطر في الجزائر

ووفق أجندة العطلات وتقويم الإجازات الرسمية التي تعلنها السلطات الجزائرية مع بداية العام، فقد جاءت عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام يومان فقط، هما يوم الجمعة 21 أبريل والسبت 22 أبريل.

وينتظر الكثير من المسلمين عيد الفطر المبارك في الجزائر حيث تكون فرصة جيدة للقاءات العائلية والأسرية حيث تلتقي الأسر، وتكثر العزومات واللقاءات، وتعاد صلة الأرحام وتبادل الهدايا بين أفراد الأسرة وبين الأصدقاء والأقارب.