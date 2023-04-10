إجازة عيد الفطر 2023 للمدارس.. 6 أيام من الخميس للثلاثاء

انتابت حالة من الارتياح الشديد طلاب المدارس والجامعات بسبب احتساب عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 للمدارس والجامعات، والتي انضوت تحت مظلة قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الصادر اليوم برقم 1405 لسنة 2023، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك2023، والمنشور اليوم بالجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» برقم 14 مكرر (أ).

إجازة عيد الفطر2023 للمدارس والجامعات تبدأ الاثنين

ومن المقرر أن يكون عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 للمدارس والجامعات، ستة أيام تبدأ من الخميس 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل، وهي فرصة كبيرة للطلاب لالتقاط الانفاس قبل استئناف الدراسة يوم الأربعاء 26 أبريل ، خاصة مع بدء العد التنازلي لامتحانات التيرم الثاني للعام الدراسي 2022-2023 .

ويستفيد من قرار رئيس مجلس الوزراء، بإجازة عيد الفطر 2023 أكثر من 20 مليون طالب بالمدارس والجامعات ، بالعاصمة القاهرة وباقي محافظات الجمهورية الـ26 محافظة بالوجهين البحري والقبلي.

إجازة عيد الفطر 2023 للمدارس يستفيد منها 20 مليون طالب

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، قرارا اليوم الاثنين، برقم 1405 لسنة 2023 ونشرته الجريدة الرسمية في عدد خاص اليوم برقم 14 أ من الجريدة الرسمية بشأن إجازات عيد الفطر وعيد تحرير سيناء 2023 حيث تضمن القرار النص الكامل على النحو التالي:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023:

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

قرر:

(المادة الأولى)

تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية، حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ( 19 رمضان سنة 1444 هـ الموافق 10 أبريل سنة 2023م ) .

رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى كمال مدبولي.