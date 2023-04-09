خبير عسكري: طاقات الصناعة الأمريكية لن تكفي قوات كييف للصمود أمام روسيا

قال الخبير العسكري الأمريكي كريس أوزبورن، أن أوكرانيا لن تتمكن من الاحتفاظ بالأراضي التي لا تزال تسيطر عليها، لأن طاقات المجمع الصناعي الأمريكي غير قادرة على إنتاج الدبابات والمدرعات الكافية لقوات كييف، بحسب ما أفادت قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل.

خبير عسكري: البنتاجون يحاول زيادة الإمدادات اللوجستية لقوات كييف

وأضاف «أوزبورن»، في مقال لـ «19Fortyfive»، أن الاحتفاظ بالأراضي بدون عدد كبير من المدرعات الثقيلة، من المرجح أن يكون مهمة صعبة، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تحاول زيادة الإمدادات اللوجستية والشاحنات والمعدات لتعويض النقص في دبابات «أبرامز» وعربات «برادلي» القتالية لدى القوات الأوكرانية، لكن هذا لا يكفي للعمليات القتالية.

كما أشار الخبير العسكري الأمريكي إلى أن صانعي الأسلحة الأمريكيين يحتاجون إلى عدة سنوات على الأقل من أجل إنتاج دبابات «أبرامز» كافية لقوات كييف.