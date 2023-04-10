خالد الجندي عبر قناة الناس: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن المال له شر، فهو مخلوق له خير وشر، وليس كله خير، موضحًا: «الناس مش شايفة شر المال، لكن شر المال كتير أوي، وممكن يتسبب في أن تلهى عن ذكر الله أو أن يسبب لديك كبر أو قطيعة رحم او انحراف أخلاقي».

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «الناس» اليوم الأحد: «البطولة في المال هو أن يقوم المال ما يدعونا في المال إلى الانحراف أو الانجرار إلى المعاصي، فالمال داعية للانحراف إلا للذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهم يعلمون أن المال وسيلة للعبور إلى الجنة».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، وفقا لما جاء في الحديث النبوي الشريف: «يبقى اللي عنده مال وعاوز ربنا يكفيه شره يدفع زكاته، عندها لن يدخلك مالك النار ولن يجرك إلى الانحراف ولن يشجعك على معصية الله».

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.