خالد الجندي: عمارة المساجد أعظم هدية وتكليف من الله لعباده

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أعظم هدية وتكليف من الله تعالى لعباده عمارة المساجد، موضحًا: «عندما قال الله عز وجل في كتابه العزيز إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وقف البعض عند كلمة يعمر، وأنه توقف عند الصلاة فقط، ولكن فعل يعمر لا يقصد منه الصلاة فقط، ولكن عمارة المسجد».

المقصود من لفظة يعمر

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «الناس» اليوم الأحد: «فعل يعمر يقصد منه نظافة وتنظيف المسجد وتحضير المساجد، أعظم نعمة وأعظم هدية تكليف هو ما كلف به اللهُ الأنبياءَ، حيث كلف الله نبيين اثنين بتنظيف المساجد لرواد المسجد».

أعظم نعمة خدمة أهل الله

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «الله عز وجل قال لسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أعظم نعمة هي خدمة أهل الله، أعظم هدية هي خدمة المصلين، أعظم كرامة أن تكون موطئا سبل العبادة للعابدين والمتعبدين».