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خالد الجندي عبر قناة الناس: الأغنياء مهما كانت أموالهم مديونين للفقراء

كتب:

شريف سليمان
05:07 م | الإثنين 10 أبريل 2023
الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الأغنياء مهما كانت أموالهم مديونين للفقراء، مضيفًا: «عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك فيه، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن فيه أجر وكان إصره عليه».

الغني مديون للفقراء والمساكين

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «الناس» اليوم الأحد: «أي واحد معاه فلوس مديون، وهذا ما نفهمه من عبارة فقد قضيت ما عليك فيه، فالغني مديون للفقراء والمساكين وخلافه».

انطلاقة قناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية تغطي كل مجالات الحياة.

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بقلم شريف سليمان