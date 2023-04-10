الشيخ خالد الجندي: الله يقبل التوبة حتى مع تكرار الذنب.. وصفة الغفران مستمرة

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة وليس لها آخر، ولا يمل من توبة عباده، مادام الإنسان على قيد الحياة ويستغفر لذنبه، مستشهدا بالحديث «عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدُنَا يُذْنِبُ، قَالَ: يُكْتَبُ عَلَيْهِ» قَالَ: ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ مِنْهُ وَيَتُوبُ، قَالَ: يُغْفَرُ لَهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ قَالَ: فَيَعُودُ فَيُذْنِبُ، قَالَ: يُكْتَبُ عَلَيْه قَالَ: ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ مِنْهُ وَيَتُوبُ، قَالَ: «يُغْفَرُ لَهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ وَلا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا».

رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة

وأضاف الجندي في حديثه ببرنامج «فقد فاز» على راديو «ميجا أف إم»، أن الحديث الشريف الذي يقول فيه المولى عز وجل «وعزَّتي وجلالي لا أزالُ أغفرُ لهم ما استغفَرُوني»، لافتًا إلى قوله تعالى في القرآن الكريم (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ).

صفة الغفران مستمرة

وتابع أن الغفار جاءت بالاسمية، ما يعني أن صفة الله سبحانه وتعالى بأنه غفار مستمرة، ولن تتغير أبدًا بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن ما أدهش العلماء والجمال في قبول الله سبحانه وتعالى لعباده هو قوله (فإنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتَّى تَمَلُّوا)، فيمكن للإنسان أن يصلي كيفما شاء من رقعات بالتهجد ويفعل ما يريد للتقرب من الله سبحانه وتعالى، كما أنه جل وعلى لا يمل من توبة العبد حتى مع تكرار الذنب.