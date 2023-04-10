إحالة أوراق المتهمة بإنهاء حياة زوجها بمعاونة نقاش في كفر الشيخ للمفتي

قرّرت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الثانية»، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، في قضية محاكمة نقاش وسيدة، بتهمة قتل زوجها على خلفية علاقة غير شرعية بينهما، إحالة أوراق المتهم الأول، ويُقيم بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين، والمتهم الثانية ربة منزل وتُقيم بقرية الطواحنية التابعة لمركز كفر الشيخ، للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما.

محاكمة ربة منزل بتهمة قتل زوجها

جاء ذلك ضمن أحداث القضية رقم 17240 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2897 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ، والمتهم هو نقاش ثلاثيني، يُقيم بمركز قلين، وربة منزل في منتصف العقد الثالث من العمر تُقيم بقرية الطواحنية التابعة لمركز كفر الشيخ، وتُجرى محاكمتهما في محكمة جنايات كفر الشيخ، عما أُسند إليهما بقتل الزوج.

وكشف أمر إحالة شخص يبلغ من العمر 30 عامًا، نقاش، ويُقيم بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين، وسيدة تبلغ من العمر 33 عامًا، ربة منزل، وتُقيم بقرية الطواحنية التابعة لمركز كفر الشيخ، ووفق أوراق القضية بأنهما بتاريخ 30 أبريل 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بالنسبة للمتهم الأول قتل المجني عليه زوج المتهمة الثانية، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

التخطيط للجريمة

وتبين أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك سلاحا أبيضا محل الاتهام الثاني، وذلك بأن اتصل بالمجني عليه طالبًا لقاءه لتوصيله لوجهة أرادها، وانتظره بالمحل الذي أيقن مروره منه قادمًا إليه، وعقب ملاقاته استدرجه إلى مكان ناءٍ غير مطروق، وما أن شاهده منفردًا عاجله طعنًا بسكين أعده سلفًا لذلك حتى أزهق روحه، فيما وُجّهت له تهمة إحرازه سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني.