النقل تكشف عن مصانع جديدة لأول مرة.. منها قضبان السكك الحديدية

كشف وزير النقل، عن إنشاء مصنع لتصنيع عربات القطارات في ورش كوم أبو راضي، وتم تخصيص 15 فدان أرض بالفعل للمصنع وقطعة أخرى 20 فدان لإنشاء مصنع لقطع الغيار، مؤكداً أنه يتم عمل مصنع لتصنيع عربات المترو في شرق بورسعيد، وتم التعاقد على 320 عربة مترو بما يتراوح ل40 قطار.

تخصيص 15 فدانا للمصنع و20 فدانا لإنشاء آخر لقطع الغيار

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته في حفل الإفطار السنوي بورش كوم أبوراضي، أنه يتم تصنيع ركائز الكباري في الوقت الحالي بدلاً من استيرادها من الخارج، فضلا عن إنشاء مصنع لأول مرة لتصنيع قضبان السكك الحديدية في السخنة ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في نهاية هذا العام لأخذ كافة احتياجات القطاع منه سواء القطارات العادية أو القطار الكهربائي السريع أو المترو.

500 ألف طن سنويا بما يكفي احتياجات السكة الحديد ويمكن التصدير

وأكد وزير النقل، أن مصنع قضبان السكة الحديد من المقرر أن ينتج 500 ألف طن سنوياً بما يكفي احتياجات السكة الحديد ويمكن التصدير أيضاً.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على انتقاء أفضل العناصر البشرية.