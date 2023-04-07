مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس.. اعرف جميع الأنواع بالتفصيل

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس، مشيرة إلى ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

وشددت على جميع العاملين بالسكة الحديد بأن يتسابقوا لخدمة جمهور الركاب، وتقديم خدمات مميزة، وأن يكون التعامل مع الراكب في كل المواقف باحترام تام.

تشمل مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس جميع الأنواع المتمثلة في «مكيف روسي»، وخاص «vip» ونوم وتالجو ومكيف وروسي، وهو ما ترصده «الوطن» في التقرير التالي في إطار دورها الخدمي.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس مكيف روسي:

- قطار رقم 890 مكيف روسي: يتحرك من القاهرة 11:30 مساءً ويصل إلى سوهاج 6:35 صباحًا.

- قطار 3006 مكيف روسي: يتحرك من القاهرة 00:50 صباحًا ويصل إلى أسوان 1:20 مساءً.

- قطار رقم 2012 مكيف روسي: يتحرك من القاهرة 5:30 مساء ويصل إلى أسوان 6:20 صباحًا.

- قطار رقم 988 مكيف روسي: يتحرك من القاهرة 7:10 مساءً ويصل إلى أسوان 7:50 صباحاً.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس خاص «vip»

- قطار 980 خاص «vip»: يتحرك من القاهرة 8:00 صباحاً ويصل إلى أسوان: 10:25 مساءً.

- قطار رقم 2006 خاص «vip»: يتحرك من القاهرة 5:10 مساء ويصل إلى أسوان 6:00 صباحًا.

- قطار رقم 1012 خاص «vip»: يتحرك من القاهرة 9:00 مساءً ويصل إلى أسوان 11:15 صباحاً.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس نوم

- قطار رقم 1086 نوم: يتحرك من القاهرة 7:20 مساء ويصل إلى أسوان 8:55 صباحاً.

- قطار رقم 86 نوم: يتحرك من القاهرة 7:45 مساء ويصل إلى أسوان 9:25 صباحاً.

- قطار رقم 82 نوم: يتحرك من القاهرة 9:10 مساء ويصل إلى أسوان 11:10 صباحاً.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس تالجو

- قطار رقم 2030 تالجو: يتحرك من القاهرة 7:00 مساء ويصل إلى أسوان: 6:40 صباحاً.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس مكيف

- قطار رقم 990 مكيف: يتحرك من القاهرة 4:00 مساء ويصل إلى سوهاج 00:00 صباحاً.

- قطار رقم 970 مكيف: يتحرك من القاهرة 2:00 مساء ويصل إلى سوهاج 9:45 مساء.

قطار رقم 2010 مكيف: يتحرك من القاهرة 10:00 صباحاً ويصل إلى أسوان: 10:55 مساء.

- قطار رقم 996 مكيف: يتحرك من القاهرة 10:00 مساء ويصل إلى أسوان 11:30 صباحاً.

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس روسي:

- قطار رقم 1006 روسي: يتحرك من القاهرة 6:00 صباحاً ويصل إلى سوهاج 1:20 مساء.

- قطار 1010 روسي: يتحرك من القاهرة 00:05 صباحاً ويصل إلى أسوان 2:30 مساء.

- قطار رقم 80 روسي: يتحرك من القاهرة 9:30 صباحاً ويصل إلى أسوان 11:10 مساء.

- قطار رقم 1004 روسي: يتحرك من القاهرة 9:30 صباحاً ويصل إلى أسوان 11:10 مساء.

- قطار رقم 982 روسي: يتحرك من القاهرة 3:30 مساء ويصل إلى أسوان 7:40 صباحاً.

- قطار رقم 1014 روسي: يتحرك من القاهرة 6:50 مساء ويصل إلى أسوان 9:00 صباحاً.