جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني.. تستمر 6 أيام

أعلنت مديرية التربية التربية والتعليم في المنوفية، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني وباقي امتحانات المرحله الإعدادية، إذ تبدأ الامتحانات في شهر مايو المقبل وتنتهي في نفس الشهر، ويستمر لمدة 6 أيام فقط، تبدأ من يوم 18 مايو وينتهي في يوم 24 مايو من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني، والتي تشمل مواد، اللغة العربية والخط والإملاء، والتربة الرياضية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيات المعلومات، والدراسات الاجتماعيه، والتربية الفنية، والهندسة والتربية الدينية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني

وجاءت جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني والنقل للمرحلة الإعدادية، على النحو المبين في الجداول التالية:

وحددت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، عدد من الضوابط التي يجب الإلتزام بها في امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني ومن بينها ما يلي:

1- تقويم مواد الأنشطة الاختيارية يكون عمليا وقبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل.

2- طلبة المنازل معنون من أداء امتحان العملي في مود ( العلوم - الحاسب الآلي - الأنشطة الصفية وباقي الأنشطة التربوية الأخرى ).

3- يتم امتحان اللغة الأجنبية ( المستوى ) بالمدارس الرسمية للغات والخاصة للغات بمعرفة المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية.

4- امتحان مادة التربية الرياضية العملي المدارس التربية الرياضية على مستوى المدرسة لمدة أسبوع.