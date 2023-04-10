اللحظات الأخيرة في حياة سائق مسطرد قبل مقتله غدرًا.. «فطار أخير ووداع»

ودع أسرته في ذلك اليوم بعد أن تناول معهم وجبة الإفطار، خرج متوجهًا إلى عمله على سيارته التي يعمل عليها، وبعد دقائق من خروجه توجه إلى توصيل أحد الأشخاص إلى إحدى المناطق وفي طريقه إلى المكان تفاجأ بهم يطلقون عيارا ناريا صوبه مما تسبب في مصرعه.

جثة على جانب الرصيف

وبعد دقائق من الواقعة، اليت شهدتها منطقة مسطرد بشبرا الخيمة، يفاجئ أحد الأشخاص بوجود جثة على جانب الرصيف، فأبلغ رجال الشرطة بالواقعة، وبعد ساعات كانت سيارات الشرطة متواجدة في المكان، وتبين أن الجثة لشاب أربعيني، يرتدي كامل ملابسه، وإصابته بعيار ناري في جسده، كما أشارت التحريات إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة، كما انتقلت جهات التحقيق إلى مسرح الجريمة وناظرت جثمان المجني عليه وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

جهود مكثفة بذلها رجال الشرطة في الواقعة من أجل كشف غموضها والوصول إلى مرتكبيها، قام رجال الشرطة بتفريغ أكثر من 5 كاميرات مراقبة بالقرب من مكان العثور على الجثة ومن خلال التقنيات الحديثة، تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية المتهمين وتم ضبطهم واقتيادهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

اعترافات المتهم

وأمام جهات التحقيق، اعترف المتهمون بجريمتهما وأنهم قاما باستدراج المجني عليه باستخدام تطبيق يخص مجال عمله، بزعم أنهما يريدان منه أن يوصلهما إلى منطقة شبرا الخيمة، وفي الطريق أطلقا عيارا ناريا من سلاح كان بحوزتهما مما أدى إلى مصرعه، وبعد انتهاء جلسة التحقيق أمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وأرشد المتهمان عن مفتاح سيارة المجني عليه والسلاح المستخدم في الجريمة والهاتف المحمول المستولى عليه وفرد محلي وطلقتين و3 هواتف محمولة.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة، أوضح حسن شومان المحامي لـ«الوطن» أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».