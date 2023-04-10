ضبط 130 قطعة سلاح و290 قضية مخدرات وتنفيذ 69 ألف حكم قضائس خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 130 قطعة سلاح ناري و290 قضية مخدرات وتنفيذ 69022 حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت حملات وزارة الداخلية خلال 24 ساعة، عن ضبط 130 قطعة سلاح ناري بحوزة 110 متهمين، وتنفيذ 69022 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 290 قضية مخدرات بحوزة 310 متهمين، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 31 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 12متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة جرى ضبط 224 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية جرى ضبط 19895 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين جرى فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية.