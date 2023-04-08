أكبر حفل إفطار جماعي في دمياط بمشاركة 1000 محام بأسرهم.. الخير مجمعنا

نظم محامو محافظة دمياط بكفر سعد أكبر مائدة إفطارا جماعيا فى مركز كفر سعد اليوم، بمشاركة أكثر من 1000 محامٍ ومحامية بأسرهم، للعيش في أجواء البهجة والترابط بمشاعر تسودها المحبة والأخوة فى شهر رمضان الكريم.

السنة الـ17 لهذا الاحتفال

وقال ياسر أبوهندية نقيب محامين دمياط في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هذا الاحتفال الجماعي نحرص دائما عليه منذ 17عاما خلال الشهر الكريم، حيث نقيم إفطارا جماعيا سويا نقضى فيه وقتا روحانيا مع بعضنا وسط حالة من الفرحة، ويظهر روح التعاون بيننا، حيث أظهر كل من شارك في الحفل السلوك المتحضر والتمتع بروح العطاء مما أدى إلى خروج الإفطار الجماعي بالشكل الأمثل.

روح المحبة بين الزملاء

وأضاف هاني المشد وكيل نقابة المحامين وممثل جزئية كفر سعد، بكفر البطيخ، ودمياط الجديدة لـ«الوطن» أن هذا حفل إفطار محامي دمياط الجماعي نعتبره فرصة جيدة للتجمع، واستعادة الذكريات الجميلة بيننا كل عام ونشهد فيه روح المحبة والود بين الزملاء المحامين والمحاميات، مؤكدا حرص النقابة كل عام على التواصل المستمر والمشاركة بهدف جمعهم على مائدة واحدة لتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية ونشكر كل المحامين القائمين على هذا الاحتفال العظيم في شهر رمضان الكريم.

أسر المحامين الراحلين.. لفتة جديدة

ولفت حمدي الوهدان أحد المحامين المنظمين للإفطار لـ«الوطن» قائلا: «بنجهز كل سنة إفطار رمضان للمحامين في جزئية كفر سعد وكفر البطيخ ودمياط الجديدة كل سنة، لكن هذا العام حاولنا تقديم أفكار جديدة ودعينا أسر أهالي المحامين المتوفين وشاركوا بالإفطار معنا حتى لا يشعروا بالفقد لأحد من عائلتهم وركزنا أن نقدم الدعم المعنوي لهم بشتى الطرق، وطرقنا الأبواب على كل الزملاء حتى لو متخاصمين، أو بينهم خلاف، وجلس الجميع معاً في شهر الخير وأجواء سادها المحبة والإخلاص بين الجميع».