وفاة الفنانة أسما أبو هاشم.. والعزاء في مسجد الصديق بشيراتون

توفيت عصر اليوم الفنانة أسما أبو هاشم، حسب ما أعلن الفنان محمد رحيم عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

العزاء يوم الثلاثاء من شيراتون

نعى رحيم المطربة قائلا: «لاحول ولاقوة إلا بالله توفت إلى رحمه الله سبحانه وتعالى اختى الغاليه الفنانه اسما ابو هاشم بجد خير لا يصدق يارب صبرنا وقدرنا على كل اختباراتك نسألكم الفاتحه والدعاء لها في هذه الأيام المباركة».

من المقرر أن يقام عزاء الراحلة، مساء غد الثلاثاء، في مسجد الصديق بشيراتون، بعد صلاة العشاء.

وحرص الفنان مصطفى درويش، على نعي الراحلة أسما أبو هاشم، من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «لا إله الا الله البقاء لله في صديقه وزميله وعشره سنين أسما أبو هاشم، الله يرحمك ويصبرك اطفالك واهلك كنتي غلبانه وطيبه ونفسك تنجحي الله يرحمك يا اسما»