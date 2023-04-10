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أماكن حكومية تعمل بلا إجازات في عيد الفطر 2023.. بينها مترو الأنفاق

كتب:

أحمد أبوضيف
11:10 م | الإثنين 10 أبريل 2023
عيد الفطر - أرشيفية

عيد الفطر - أرشيفية

أقر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، اليوم، إجازة عيد الفطر 2023 وعيد تحرير سيناء على أن تكون من 20 إلى 25 أبريل، وذلك للعاملين في المصالح الحكومية والوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ووحدات الإدارة المحلية.

مصالح حكومية تعمل بلا إجازات خلال عيد الفطر 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المصالح و الهيئات الحكومية التي تعمل بلا إجازات خلال عيد الفطر 2023:

- المستشفيات الحكومية و الخاصة

-  أقسام الشرطة 

- مترو الأنفاق و محطاته

- القطارات ومحطاتها

- أتوبيسات النقل العام و محطاتها

- المطافي 

-الحدائق 

- المتنزهات

- الفنادق 

 - شركات المياه 

- الكهرباء

- شركات الصرف الصحي 

- المخابز 

و في السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، رفع حالة الطواريء والتأهب القصوى بالمستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات  خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والتشديد على ضرورة  تواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار أيام إجازة عيد الفطر 2023.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.