موعد عيد الفطر 2023 في المغرب.. العطلة الرسمية 4 أيام

أوضحت الحسابات الفلكية، موعد عيد الفطر 2023 في المغرب فلكيًا، إذ يتوقع أن يأتي شهر رمضان المبارك كاملا، وعلى الرغم من هذا فأن الكثير من المسلمين ينتظرون الرؤية الشرعية، وإعلانها لموعد الاحتفال بالعيد.

وفي التقرير التالي، نستعرض موعد عيد الفطر 2023 في المغرب فلكيًا وموعد تحري هلال شهر شوال المبارك شرعًا، فضلا عن مواعيد العطلات الرسمية التي حددتها الدولة المغربية:

موعد عيد الفطر 2023 في المغرب

وفق إمساكية رمضان التي أصدرتها السلطات المغربية، فأن الشهر الفضيل يأتي هذا العام كاملا أي 30 يومًا فلكيًا، وبهذا يكون موعد عيد الفطر في المغرب 2023 يوم السبت 22 أبريل.

فيما يتم تحرى هلال شهر شوال شرعًا يوم الخميس 29 رمضان 1444 الموافق 20 أبريل، وبعدها سيتم تحديد موعده بشكل رسمي.

أيام إجازة عيد الفطر في المغرب 2023

وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء نشرت في بداية العام التقويم الرسمي وجدول الأعياد في الجمهورية المغربية، وعليه فأن أيام إجازة عيد الفطر في المغرب 2023 تمتد لمدة 4 أيام تبدأ من الخميس 29 رمضان الذي يوافق 20 أبريل، ويستمر حتى الأحد 23 أبريل 2023.

وبشكل عام تعتبر فترة الأعياد والعطلات الرسمية فرصة رائعة للمسلمين في جميع بقاع الأرض، إذ تكثر اللقاءات وتبادل التهانئ والاتصالات والهدايا حسب طبيعة كل بلد، ولكنها تشترك في ظهور الود والمحبة والتعاطف والإخاء بين الجميع.