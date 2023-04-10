«الأوقاف» تجهز أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنوفية

تستعد مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية لصلاة عيد الفطر المبارك 2023، والذي يكون فلكيًا في يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري، ويبحث الآلاف عن أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنوفية لمعرفة الأماكن وتحديد الأماكن خاصة التي بها تجمعات في كل قرية أو مدينة أو مركز.

أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنوفية

وتكون أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنوفية في المساجد والساحات على مستوى المدن والمراكز والقرى، حيث يؤدي فيها صلاة العيد والتكبيرات وسط أجواء احتفالية.

أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في المنوفية

وأكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم الإعلان عن أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنوفية خلال الأسبوع الجاري، وكذلك الإعلان عن ضوابط الصلاة في المساجد والساحات التي يتم الإعلان عنها وتحديدها.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، أن صلاة العيد والخطبة تكون عن طريق الائمة التابعين لوزارة الأوقاف أو المصرح لهم بالخطبة وأمامة المصليين في هذه المناسبة، مهنئا الجميع بعيد الفطر المبارك وداعيا أن يديم الله السعادة والأمن عن مصر.

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الرسمي، موعد صلاة العيد 2023 في محافظة المنوفية، والذي يكون في تمام الساعة الخامسة و 50 دقيقة صباحاً بعد شروق شمس يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري.