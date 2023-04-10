أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في الشرقية.. أكثر من 5 آلاف ساحة ومسجد

يتزايد اهتمام الملايين من المسلمين بمحافظة الشرقية البالغ عددهم نحو 8 ملايين نسمة، لمعرفة أماكن صلاة عيد الفطر 2023، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الشرقية

وقال محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف، لتجهيز أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في الشرقية.

وأشار إلى أنه جار العمل على إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد والساحات لاستقبال المصلين بها، وإجراء أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وأداء صلاة عيد الفطر في سهولة ويسر، لافتا إلى أن عدد المساجد والساحات يزيد عن 5 آلاف مسجد وساحة.

ومن أبرز الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر 2023 بالشرقية الأماكن التالية:

استاد نادي الشرقية الرياضي في مدينة الزقازيق، والساحة الشعبية، في بلبيس، والساحة الشعبية في فاقوس، وساحة العشيرة المحمدية، و«السلطان عويس» بمدينة وساحة مجلس الأمناء، وساحة نادي «الرواد»، بمدينة العاشر من رمضان، وساحة ملعب «ديرب نجم»، وساحة ملعب مركز شباب الإبراهيمية وساحة ههيا، وفاقوس، والحسينية، ومشتول السوق.

أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في الشرقية.. أبرز المساجد الكبرى

ومن أبرز المساجد المخصصة لصلاة العيد: مسجد الفتح والجامع الكبير والبخاري والزراعة وعبدالعزيز رضوان بمدينة الزقازيق ومسجد العيدراوس والتوحيد بمدينة فاقوس ومسجد سادات قريش والغامدي وعرب الحجر ومسجد عمرو بن العاص بمركز بلبيس، ومسجد أبو سالم والطراطرة والشوامنة وسدي عز الدين بمشتول السوق.

كما تشمل قائمة المساجد، مسجد النصر بمركز الحسينية ومسجد أبو زيد كريم بالقنايات ومسجد ثمرة الإسلام بالقرن ومسجد الكيلاني بكفر صقر ومسجد أبو سكر بقرية بحر البقر بمركز الحسينة ومسجد أبو عبيدة الجراح بمركز منيا القمح ومسجد صالح الرفاعي بصان الحجر ومسجد النصر بههيا ومسجد الحاجة أمنة بههيا والمسجد الكبير بمركز أولاد صقر ومسجد النور بالقنايات ومسجد المدنية المنورة وعمر بن الخطاب بالعاشر من رمضان ومسجد النصر ومسجد الفتح بمركز ديرب نجم.