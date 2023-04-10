طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار انخفاض درجات الحراة على كافة الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، وأكدت استمرار الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حتى القاهرة، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للبرودة على جنوب البلاد، واعتبارا من يوم الجمعة ترتفع درجات الحرارة تدريجيا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس الثلاثاء 11 أبريل

تشهد حالة الطقس يوم الثلاثاء سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 12 أبريل

يشهد طقس الأربعاء سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فضلاً عن اضطراب الملاحة البحرية.

طقس الخميس 13 أبريل

تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بالإضافة إلى نشاط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 11 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

درجات الحرارة الأربعاء 12 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

درجات الحرارة الخميس 13 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.