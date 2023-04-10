هيئة الأرصاد توضح حالة الطقس وموعد سقوط الأمطار اليوم

أعلنت الأرصاد الجوية، حالة الطقس وموعد سقوط الأمطار اليوم، موضحة خاصة بعد تعرض البلاد لتأثير كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا عملت على انخفض درجات الحرارة، وتكون منخفض جوي عمل على تكاثر السحب الممطرة بدءا من السواحل الشمالية للبلاد وحتى جنوب الصعيد.

حالة الطقس وموعد سقوط الأمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر بشأن موعد سقوط الأمطار اليوم، أنّه مع تقدم ساعات النهار على مناطق من محافظة البحر الأحمر ومدن القناه قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، واستمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن الجمهورية، وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 26 - 15

العاصمة الإدارية 27 - 14

أكتوبر 27 - 14

بنها 26 - 15

دمنهور 25 - 13

وادي النطرون 27 - 14

كفر الشيخ 25 - 14

المنصورة 26 - 13

الزقازيق 27 - 13

شبين الكوم 27 - 14

طنطا 26 - 13

دمياط 21 - 14

بورسعيد 22 - 14

الإسماعيلية 27 - 14

السويس 26 - 13

العريش 24 - 13

رفح 23 - 13

رأس سدر 28 - 13

نخل 25 - 07

كاترين 23 - 04

الطور 28 - 17

طابا 28 - 14

شرم الشيخ 30 - 15

الإسكندرية 23 - 13

العلمين الجديدة 22 - 14

مطروح 21 - 14

السلوم 22 - 12

سيوة 25 - 12

رأس غارب 28 - 15

الغردقة 31 - 15

سفاجا 27 - 15

مرسى علم 30 - 16

شلاتين 31 - 17

حلايب 27 - 16

أبو رماد 30 - 16

رأس حدربة 27 - 17

الفيوم 27 - 12

بني سويف 28 - 12

المنيا 28 - 11

أسيوط 29 - 12

سوهاج 33 - 13

قنا 36 - 15

الأقصر 36 - 15

أسوان 37 - 16

الوادي الجديد 35 - 12

أبو سمبل 36 - 14