برنامج «حياة كريمة» يقدم مبلغا ماليا لمحل ملابس يساعد غير القادرين

قدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة dmc، المساعدة لمحل ملابس يساعد غير القادرين، وقال صاحب المحل: «إحنا في عين شمس يحضر إلينا مجموعة أسر ظروفها بسيطة، ونعطي لهم ملابس العيد والصيف والشتاء دون مقابل، حيث يقولون لنا: «مش معانا فلوس».

وأضاف صاحب المحل، خلال لقائه ببرنامج حياة كريمة، الذي يقدمه أيمن مصطفى: «الحمد لله بنتاجر مع ربنا لأنه يعطينا أضعاف ما ننفق، مؤكدا جربت الأمر كثيرا وربنا عوضني بـ 10 أمثالها، ويكفي نعمة الستر».

صاحب مطعم يقيم موائد الرحمن

وأشار صاحب المحل إلى أنه يقيم موائد رحمن كل عام، ونخرج حاجات لوجه لله للأسر الفقيرة، لافتا إلى أن هناك أسر تأخذ ملابس وتدفع في أي وقت متاح لها، حسب ظروفها المادية، وهناك أسر أخرى عليها ديون.

ميدالية أبطال حياة كريمة

وفي نهاية الحلقة أعطى أيمن مصطفى، ميدالية أبطال حياة كريمة لصاحب المحل، كما أعطاه مبلغا ماليا للمساهمة في مساعدة المحتاجين للملابس.