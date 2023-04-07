«حياة كريمة» يدخل الفرحة على مواطن ويهديه مبلغا ماليا لعلاج ابنته

التقى برنامج حياة كريمة، المذاع على قناة dmc، بمواطن من محافظة القليوبية عمره 59 سنة، يعمل جنايني، الذي قال: «عندي ولدين وبنت عايزين يتجوزوا»، وخلال الحلقة أهداه أيمن مصطفى مقدم البرنامج 500 جنيه.

«المواطن»: الفلوس جات في وقتها

وأضاف المواطن: «الفلوس دي جات في وقتها لأني كنت محتاج فلوس لأولادي، وبنتي المريضة، مصابة بكهرباء زيادة، ووالدتها حصلها جلطة مرتين والحمد لله»، وخلال الحلقة، جاءت له سيدة تطلب العون، فأعطى لها هذا الرجل الطيب نقود لمساعدتها.

ميدالية أبطال حياة كريمة

وفي نهاية الحلقة، أعطى أيمن مصطفى ميدالية أبطال حياة كريمة، للمواطن الطيب، كما أعطاه مبلغا ماليا 10 آلاف جنيه لمساعدته في علاج ابنته و10 آلاف جنيه آخرين لتجهيز ابنته.