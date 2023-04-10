مسلسل سره الباتع الحلقة 19.. حامد يخطف الجنرال الفرنسي

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 19، التي عرضت عبر شاشة قناة on والحياة، أمس، كثير من التطورات، خاصة الخطة التي وضعها حامد، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، في الحقبة الخاصة بالحملة الفرنسية.

مسلسل سره الباتع الحلقة 19

وجاء في مسلسل سره الباتع الحلقة 19، استعداد حامد وعدد من شباب المقاومة في القرية، للهجوم على القلعة التي تتمركز بها الحملة الفرنسية، وبالفعل انطلقوا إلى هناك، وبدأوا الهجوم عليهم بكرات من النار، وقتلوا عددا من الجنود الفرنسيين.

ووصل حامد إلى الهدف الذي جاء من أجله، وهو الوصول إلى غرفة نوم الجنرال الفرنسي، وكتفه عدد من شباب القرية المشاركين مع حامد وكتموا صوته، وهنا بدأ حامد التفكير هل يقتله أم يذهب به إلى صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، لتأخذ ثأر أبيها الشيخ سليم، الذي جسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، بيدها، وفي الأخير قرر اختطافه.