 مسلسل سره الباتع الحلقة 19.. أحمد السعدني ينجح في خطته ويخطف الجنرال

شهدت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 19 تصاعدا كبيرا بعد محاولة حامد الذي يمثل دوره الفنان أحمد السعدني خطف الجنرال الفرنسي وأخذه إلى حبيبته صافية التي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع، وذلك حتى ينفذ وعده لها بالثأر من الجنرال بسبب قتله والدها.

مسلسل سره الباتع الحلقة 19

مسلسل سره الباتع الحلقة 19 كشف عن خطة حامد وشباب المقاومة من أهالي القرية، التي قاموا بها من أجل الهجوم على القلعة الفرنسية التي تتمركز فيها الحملة، وبالفعل نجحوا في ذلك ، وقتلوا عدد من الجنود الفرنسيين.

ونجح حامد في الوصول إلى غرفة الجنرال الفرنسي والقبض عليه، ومعه مجموعة من الشباب الذين قاموا بتكتيفه وكتم صوته، وكان حامد في حيرة من أمره هل يقتل الجنرال الفرنسي أم يسلمه إلى صافية لتأخذ ثأر والدها، وذلك خلال مسلسل سره الباتع الحلقة 19.

أحداث من سره الباتع

وفي النهاية استقر حامد على خطف الجنرال الفرنسي وعدم قتله كما كشفت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 19، وتدور أحداث مسلسل سره الباتع في حقبتين من الزمن الحقبة الفرنسية والحقبة الحالية.