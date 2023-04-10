مسلسل سره الباتع الحلقة 19.. ريم مصطفى غاضبة من أحمد فهمي

كشف مسلسل سره الباتع الحلقة 19، غضب سارة التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى في الحقبة الزمنية الحالية، من حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي، وذلك بسبب شقيقته غالية وتلعب دورها الفنانة ألحان المهدي.

مسلسل سره الباتع الحلقة 19

بدأ مسلسل سره الباتع الحلقة 19، بانفعال حامد على شقيقته غالية بعد معرفته بعلاقتها بابن خالته فريد الذي يجسد شخصيته الفنان خالد أنور، وتعديه عليها بالضرب فى وجود سارة، التي حاولت أن تتدخل وتساعد في تهدئة الموقف ولكنه انفعل عليها هي الأخرى، وأبعدها عنه بطريقة عنيفة.

غضب سارة من حامد

ولم يكتفى حامد بذلك، ولكنه أيضًا وبخها، وهو الأمر الذي أغضب سارة بشدة وجعلها تنصرف ولا تجيب على اتصالاته، وحاول الوصول لها ولم يتمكن، إلى أنّ ذهب إلى مكان عملها وحاول التحدث معها، ولكنها انفعلت عليه، كيف أنه يمكن أن يرى أنّ شقيقته شخصًا غير محترم، وهل معنى أنها تحب فإنها أيضًا شخص غير محترم لأنها تحبه وتتقابل معه، ثم انصرفت وتركته .