مسلسل سره الباتع الحلقة 19.. أزمة في عائلة حامد بعد صفع غالية

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 19، غضبا كبيرا من قبل جد حامد الذي يجسد شخصيته الفنان صلاح عبدالله منه، وانفعاله عليه، وكشفت الأحداث عن السبب الذي جعله ينفعل على حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي.

مسلسل سره الباتع الحلقة 19

ومسلسل سره الباتع الحلقة 19، شهد ذهاب غالية التي تجسد شخصيتها الفنانة ألحان المهدي، إلى منزل والدتها وجدها رضوان الذي يجسد شخصيته الفنان صلاح عبدالله وهي باكية بعد ضرب حامد لها، وهو الأمر الذي جعل جدها يأخذ موقف.

وانفعل الحاج رضوان على حامد بشكل كبير وعنفه بسبب التعدى بالضرب على شقيقته وأنّه ليس من حقه ما دام هو على قيد الحياة أن يضربها أو يعنفها إطلاقا، وغضب جد حامد منه وانصرف وتركه، وأخذ حقيبته وغادر القرية.

يذكر أنّ مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم خالد الصاوي وريم مصطفى وحنان مطاوع وأحمد السعدني وأحمد عبدالعزيز، وعدد آخر من الفنانين.