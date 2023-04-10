صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة قنا؟.. اعرف التفاصيل

أيام قليلة متبقية على عيد الفطر المبارك 2023، ويتساءل المواطنون في المحافظات المختلفة عن موعد الصلاة، وزاد البحث خلال الساعات الماضية عن صلاة العيد الساعة كام 2023 في قنا، والتي ستنطلق بعد شروق شمس أول يوم العيد بـ22 دقيقة، وفق التوقيت المحلي وإمساكية هيئة المساحة المصرية.

«الوطن» تستعرض موعد صلاة العيد الساعة كام 2023 في قنا والتي تنطلق بعد شروق الشمس وفق التوقيت المحلي لمدينة قنا ومدن المحافظة، حيث يتجمع الأهالي لأداء الصلاة في الساحات الكبرى والمساجد.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في قنا

ومع اقتراب عيد الفطر تكثر الاستفسارات عن صلاة العيد الساعة كام 2023 في القليوبية، والتي تكون بعد شروق الشمس بـ22 دقيقة، حيث تشير الجهات المختصة والحسابات الفلكية التي أصدرتها هيئة المساحة المصرية إلى أن صلاة العيد 2023 في محافظة قنا ستكون الساعة 5:47 صباحا، وتقام الصلاة عقب الانتهاء من تكبيرات العيد والتي تنطلق قبل إقامة الصلاة.

ضوابط صلاة العيد 2023 في قنا

وتزامنا مع الاستقسارات الخاصة بصلاة العيد الساعة كام 2023 في قنا، أعلنت مديرية أوقاف قنا استعداد المساجد الكبرى وساحات المساجد لاستقبال المصلين وحددت عدة شروط وضوابط لصلاة العيد في المساجد المختلفة بالمحافظة.

وأعلنت محافظة قنا حالة الطوارئ لاستقبال العيد من خلال تفعيل غرف طوارئ وعمليات على مدار 24 ساعة، في الوحدات المحلية لمحافظة قنا، خلال أيام الاحتفال بالعيد لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ وتكثيف حملات النظافة خلال فترة الاحتفال بالعيد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات.

وقال الشيخ ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المديرية تعكف حاليا على تحديد الساحات والمساجد التي ستقام فيها صلاة العيد.

وأوضح أنه يوجد 3995 مسجدا تقام فيهم صلاة التراويح وشعائر شهر رمضان 2023، كما تم تخصيص 9 مساجد لإقامة صلاة التهجد، وذلك وفق ما اعتمدتها وزارة الأوقاف.