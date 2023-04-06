كل ما تود معرفته عن حجز تذاكر القطارات قبل عيد الفطر المبارك

أجابت هيئة السكك الحديدية، على كافة الأسئلة المتعلقة بحجز تذاكر القطارات قبل عيد الفطر المبارك 2023، موضحة أن الحجز متاح من الآن بكافة القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد المختلفة، مؤكدة أن هناك توجيهات عاجلة للقيادات بالهيئة بشأن كافة الاستعدادات الخاصة بحجز التذاكر وتجهيز القطارات لرحلات عيد الفطر المبارك.

ما هي الاستعدادات الخاصة بحجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك؟

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن كافة الاستعدادات الخاصة بحجز تذاكر عيد الفطر المبارك، أبرزها البدء في صيانة القطارات، وتوجيه قيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة متابعة حركة القطارات على خطوط الوجهين البحري والقبلي.

وكيف يتم استيعاب الأعداد المتزايدة لحجز التذاكر؟

وجهت هيئة السكك الحديدية، القيادات بزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر وتشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء، بالإضافة إلى الحجز الإلكتروني.

وماذا عن أعمال صيانة القطارات؟

شددت الهيئة على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات بشكل جيد، ونظافتها ونظافة دورات المياه وتزويدها بالمياه قبل خروجها من الورش.

متى يتم إتاحة حجز تذاكر وقفة عيد الفطر المبارك؟

متاح من الآن حجز تذاكر عيد الفطر المبارك.

ومتى يتم إتاحة حجز تذاكر أول أيام عيد الفطر المبارك؟

يتم إتاحة حجز تذاكر أول أيام عيد الفطر المبارك، غداً الجمعة الموافق 7 أبريل الجاري.

كم عدد التذاكر المتاحة لكل فرد؟

شددت هيئة السكك الحديدية على أن يتم صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

هل هناك أي تعليمات أخرى بشأن حركة القطارات؟

شددت هيئة السكة الحديد، على ضرورة عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات، مؤكدة على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية.

وما هي التعليمات الخاصة بالموظفين؟

وجهت وزارة النقل كافة العاملين بالسكة الحديد بأن يتسابقوا لخدمة جمهور الركاب وتقديم خدمات مميزة، وأن يكون التعامل مع الراكب في كافة المواقف باحترام تام، وضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف.