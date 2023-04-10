خالد الصاوي لـ«أنا والقناع»: بحب أعمل دور الأب رغم عدم إنجابي

قال الفنان خالد الصاوي، إنه بالرغم من أنه ليس لديه أبناء أو بنات، إلا أنه يفضل أن يظهر بدور الأب في الأعمال الفنية المختلفة، «بقيت بحب دور الأب، ولسه مش عايز أدخل في دور الجد للأسف، وأفضل إني أكمل مع دور الأب شوية».

الصاوي: الظهور بدور الأب يعزف على أوتار أعشقها

وأضاف «الصاوي» خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، وتقدمه الإعلامية مني عبدالوهاب، والمذاع على قناة «الحياة»، أنه لا يزال يرغب في تقديم الكثير والكثير من الأدوار الخاصة بدور الآباء وعلاقاتهم مع الأبناء في أعماله الأسرية المختلفة، حيث إن ظهوره بدور الأب دائما ما يعزف به على أوتار جميلة يعشقها.

وفند الفنان خالد الصاوي: «فكرة أبو البنات دي فكرة حلوة ولذيذة، ومش بدري أوي إني أظهر في دور الجد، وأفضل إني أكمل شوية مع دور الأب».