خالد الصاوي لـ«أنا والقناع»: فيلم جمال عبدالناصر «وقع».. ومندمتش على المشاركة فيه

أكد الفنان خالد الصاوي، أنه لم يندم على المشاركة في فيلم جمال عبدالناصر، وذلك في بداية مشواره الفني، موضحًا: «اتخذت القرار بالمشاركة في الفيلم، ولم أندم على هذا القرار».

وأضاف الصاوي، في حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع»، على قناة «الحياة»: «احترمت نفسي لأني كنت شجاعا، لكن عملت فيلم ووقع (سقط) فدي حاجة تخضع لعدة عوامل مثل الإنتاج والإخراج، بالإضافة إلى المقادير الخاصة بالله عز وجل، وهناك عوامل أخرى».

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.